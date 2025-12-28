Zwei Weihnachtsmänner erobern den Großglockner

Zwei Weihnachtsmänner am Gipfel des höchsten Bergs Österreichs? Das ist kein KI-Bild, sondern tatsächlich so geschehen. Der Steirer Paul Sodamin und der Oberösterreicher Robert Miller haben Mitte Dezember den kuriosen Gipfelsieg geschafft.
Es ist nicht das erste Mal, dass der renommierte Bergführer Paul Sodamin (67) aus Trieben als Weihnachtsmann verkleidet den winterlichen Gipfel des Großglockners bezwingt. Vor zwei Jahren hat er sogar einen kleinen Christbaum auf fast 3800 Meter Seehöhe geschleppt.
„Das ist nur etwas für absolute Profis“
Mitte Dezember erfolgte mit seinem Bergsteiger-Kollegen Robert Miller aus Bad Goisern (OÖ) ein erneuter Anlauf. Mehr als sieben Stunden dauerte der Aufstieg, rechtzeitig vor dem Gipfelsieg wurden die mitgenommenen Weihnachtsmann-Kostüme angezogen. Die Abfahrt erfolgte dann erst bei Einbruch der Dunkelheit. „Das ist nur etwas für absolute Profis“, mahnt Sodamin, der auch in diesem Winter seine Lawinenkurse anbietet.
Sodamins Spitzname ist übrigens „Pulver Paul“. Warum? Weil er laut eigenen Angaben das Gespür für den besten Pulverschnee hat.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.