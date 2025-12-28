Zwei Weihnachtsmänner erobern den Großglockner

„Das ist nur etwas für absolute Profis“

Mitte Dezember erfolgte mit seinem Bergsteiger-Kollegen Robert Miller aus Bad Goisern (OÖ) ein erneuter Anlauf. Mehr als sieben Stunden dauerte der Aufstieg, rechtzeitig vor dem Gipfelsieg wurden die mitgenommenen Weihnachtsmann-Kostüme angezogen. Die Abfahrt erfolgte dann erst bei Einbruch der Dunkelheit. „Das ist nur etwas für absolute Profis“, mahnt Sodamin, der auch in diesem Winter seine Lawinenkurse anbietet.