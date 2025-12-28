„Katzen-Ozempic“ soll Tieren beim Abnehmen helfen

Medikament wirkt wie Fasten

Hergestellt wird das „Katzen-Ozempic“ vom US-Unternehmen „Okava Pharmaceuticals“. Das Mittel soll wirken, indem man es als Implantat unter die Haut der Tiere einsetzt, wo es dann seine Wirkstoffe freisetzt, wie „NTV“ berichtet. Der Wirkstoff des Medikaments gehört zur Gruppe der sogenannten GLP-1-Rezeptor-Agonisten. Diese Substanzen ahmen körpereigene Sättigungshormone nach, beeinflussen den Blutzucker und reduzieren den Appetit. Dadurch werden Effekte des Fastens nachgeahmt, ohne den Alltag der Tiere stark zu beeinflussen. Beim Menschen sind derartige Methoden bereits etabliert.