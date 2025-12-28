„Katzen-Ozempic“ soll Tieren beim Abnehmen helfen

Über die Hälfte aller Katzen ist übergewichtig, wie eine Studie gezeigt hat. Ein neues Medikament könnte die Lösung des Problems bringen – das „Abnehmwunder“ für Haustiere ähnelt Ozempic.
Viele Hauskatzen sind von Übergewicht geplagt. Jetzt soll ein neues Medikament Abhilfe schaffen: Das Ozempic-ähnliche Mittel wird nun an zu dicken Katzen getestet und bringt Hoffnung für jene Katzenbesitzer, die bislang vergeblich versuchen, ihre Stubentiger auf Diät zu setzen.
Medikament wirkt wie Fasten
Hergestellt wird das „Katzen-Ozempic“ vom US-Unternehmen „Okava Pharmaceuticals“. Das Mittel soll wirken, indem man es als Implantat unter die Haut der Tiere einsetzt, wo es dann seine Wirkstoffe freisetzt, wie „NTV“ berichtet. Der Wirkstoff des Medikaments gehört zur Gruppe der sogenannten GLP-1-Rezeptor-Agonisten. Diese Substanzen ahmen körpereigene Sättigungshormone nach, beeinflussen den Blutzucker und reduzieren den Appetit. Dadurch werden Effekte des Fastens nachgeahmt, ohne den Alltag der Tiere stark zu beeinflussen. Beim Menschen sind derartige Methoden bereits etabliert.
Übergewicht bei Katzen oft unterschätzt
Übergewicht bei Haustieren wird häufig belächelt, kann jedoch ernste Folgen haben: Zu schwere Katzen leiden öfter an Arthrose oder anderen Gelenkerkrankungen, Diabetes oder haben eine verkürzte Lebenserwartung. Das gefährliche Übergewicht bei den Tieren kann daher stammen, dass die Tierbesitzer die Fressnäpfe ständig nachfüllen und sie den Katzen zu jeder Zeit zur Verfügung stellen, wodurch sich diese überfressen können.
Bislang wird Wirkstoff noch getestet
Bisher wurde das Medikament nur an wenigen Tieren getestet, jetzt sollen mehr als hundert Katzen über zwölf Wochen hinweg untersucht werden. Neben dem „Katzen-Ozempic“ raten Experten außerdem zu fixen Fütterungszeiten, kleineren Portionsgrößen und mehr Bewegung, um die Kilos purzeln zu lassen.
