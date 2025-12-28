So bereitet sich Wien auf den Jahreswechsel vor

Der berühmte Silvesterpfad, der sich durch die gesamte Innenstadt zieht, ist dabei wieder das Herzstück der Feierlichkeiten. An acht Standorten mit mehreren Bühnen wird Live-Musik geboten – von klassischen Wiener Walzerklängen über Jazz bis hin zu Pop und internationalen Hits. Ab 14 Uhr warten mehr als 100 Stunden Programm bei freiem Eintritt. Kulinarische Stände laden dazu ein, Punsch, Sekt und österreichische Spezialitäten zu genießen.