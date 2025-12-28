So bereitet sich Wien auf den Jahreswechsel vor

Die Vorfreude auf das neue Jahr liegt in der Luft. Auch die Vorbereitungen für den Wiener Silvesterpfad laufen auf Hochtouren. Die Möglichkeiten in Wien zu feiern, sind vielfältig. So viel ist fix: Es wird ein prickelnder Start!
Wenn sich das Jahr jetzt dem Ende zuneigt, zeigt sich Wien immer von einer ganz besonderen Seite. Denn die Hauptstadt verbindet den Jahreswechsel wie kaum eine andere Stadt mit Eleganz, Musik und jahrhundertealten Traditionen.
Der berühmte Silvesterpfad, der sich durch die gesamte Innenstadt zieht, ist dabei wieder das Herzstück der Feierlichkeiten. An acht Standorten mit mehreren Bühnen wird Live-Musik geboten – von klassischen Wiener Walzerklängen über Jazz bis hin zu Pop und internationalen Hits. Ab 14 Uhr warten mehr als 100 Stunden Programm bei freiem Eintritt. Kulinarische Stände laden dazu ein, Punsch, Sekt und österreichische Spezialitäten zu genießen.
Auch am Riesenradplatz im Wurstelprater gibt es viel Live-Musik, Performances und kulinarische Highlights. Im musikalischen Mittelpunkt steht in diesem Jahr ganz der Eurovision Song Contest, den Wien im Mai 2026 ausrichten wird. Am Rathausplatz steigt zum Jahreswechsel die eigens produzierte ESC-Bühnenshow „Best of Eurovision“.
Begleitet von einer achtköpfigen Live-Band interpretieren Christiana Uikiza und Benny King bekannte und beliebte Songs aus sieben Jahrzehnten Eurovision. Gleichzeitig wird die Eurovision Countdown Clock präsentiert – der offizielle Timer bis zum großen Finale im Mai 2026.
Fernab vom Treiben des Silvesterpfads in der City lädt das Kleinod am Ring zum stilvollen Jahresausklang ein. Bei Spezialitäten von Perrier-Jouët und anderen großen Namen aus der Champagne sowie Austern – und zwar schon ab 15 Uhr.
Wenn dann um Mitternacht die Pummerin läutet und das neue Jahr beginnt, erklingt traditionell fast überall auch der Donauwalzer – ein Moment, der Gänsehaut erzeugt und Wien einfach unverwechselbar macht.
