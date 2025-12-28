Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Aufbau Silvesterpfad

So bereitet sich Wien auf den Jahreswechsel vor

Wien
28.12.2025 19:00
Auch diesmal werden wieder viele Menschen auf dem Rathausplatz feiern.
Auch diesmal werden wieder viele Menschen auf dem Rathausplatz feiern.(Bild: APA/EXPA)

Die Vorfreude auf das neue Jahr liegt in der Luft. Auch die Vorbereitungen für den Wiener Silvesterpfad laufen auf Hochtouren. Die Möglichkeiten in Wien zu feiern, sind vielfältig. So viel ist fix: Es wird ein prickelnder Start!

0 Kommentare

Wenn sich das Jahr jetzt dem Ende zuneigt, zeigt sich Wien immer von einer ganz besonderen Seite. Denn die Hauptstadt verbindet den Jahreswechsel wie kaum eine andere Stadt mit Eleganz, Musik und jahrhundertealten Traditionen.

Der berühmte Silvesterpfad, der sich durch die gesamte Innenstadt zieht, ist dabei wieder das Herzstück der Feierlichkeiten. An acht Standorten mit mehreren Bühnen wird Live-Musik geboten – von klassischen Wiener Walzerklängen über Jazz bis hin zu Pop und internationalen Hits. Ab 14 Uhr warten mehr als 100 Stunden Programm bei freiem Eintritt. Kulinarische Stände laden dazu ein, Punsch, Sekt und österreichische Spezialitäten zu genießen.

Bild aus dem Vorjahr: Ausgelassene Stimmung am Silvesterpfad
Bild aus dem Vorjahr: Ausgelassene Stimmung am Silvesterpfad(Bild: Mario Urbantschitsch)

Auch am Riesenradplatz im Wurstelprater gibt es viel Live-Musik, Performances und kulinarische Highlights. Im musikalischen Mittelpunkt steht in diesem Jahr ganz der Eurovision Song Contest, den Wien im Mai 2026 ausrichten wird. Am Rathausplatz steigt zum Jahreswechsel die eigens produzierte ESC-Bühnenshow „Best of Eurovision“.

Großes Programm auch im Wurstelprater
Großes Programm auch im Wurstelprater(Bild: Monsieur Sky)

Begleitet von einer achtköpfigen Live-Band interpretieren Christiana Uikiza und Benny King bekannte und beliebte Songs aus sieben Jahrzehnten Eurovision. Gleichzeitig wird die Eurovision Countdown Clock präsentiert – der offizielle Timer bis zum großen Finale im Mai 2026.

Glücksbringer gibt es an (fast) jeder Ecke.
Glücksbringer gibt es an (fast) jeder Ecke.(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)

Fernab vom Treiben des Silvesterpfads in der City lädt das Kleinod am Ring zum stilvollen Jahresausklang ein. Bei Spezialitäten von Perrier-Jouët und anderen großen Namen aus der Champagne sowie Austern – und zwar schon ab 15 Uhr.

Lesen Sie auch:
Am Weihnachtsmarkt vor dem Schloss Schönbrunn können Punsch und Köstlichkeiten noch bis 6. ...
Punsch und Maroni
Diese Christkindlmärkte haben bis Jänner geöffnet
28.12.2025
Neujahrsmärkte
Schweinderl und Co. für Silvester erstehen
26.12.2025
Eisiger Jahreswechsel
So frostig wird es zu Silvester in Österreich
28.12.2025

Wenn dann um Mitternacht die Pummerin läutet und das neue Jahr beginnt, erklingt traditionell fast überall auch der Donauwalzer – ein Moment, der Gänsehaut erzeugt und Wien einfach unverwechselbar macht.

Porträt von Christoph Engelmaier
Christoph Engelmaier
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
3° / 4°
Symbol wolkig
Wien 11. Simmering
3° / 4°
Symbol wolkig
Wien 14. Penzing
2° / 3°
Symbol wolkig
Wien 19. Döbling
2° / 4°
Symbol wolkig
Wien 21. Floridsdorf
2° / 4°
Symbol wolkig

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Formel 1
Verstappens Team wechselt 2026 zu Mercedes-AMG
171.063 mal gelesen
Max Verstappen
Oberösterreich
„Nach den Feiertagen könnten wir auch zusperren“
170.212 mal gelesen
Beim Landhotel Stockerwirt in Vorderstoder ist man mit den Buchungen zufrieden – obwohl mehr ...
Salzburg
Mateschitz-Mama tritt als Stiftungs-Chefin ab
153.874 mal gelesen
Anita Gerhardter will es Berichten nach beruflich ruhiger angehen.
Mehr Wien
Aufbau Silvesterpfad
So bereitet sich Wien auf den Jahreswechsel vor
Wien, NÖ & Burgenland
Tiere auf der Suche nach einem Zuhause
Eishockey-Ticker
Jetzt LIVE: Vienna Capitals gegen Leader KAC
Krone Plus Logo
Kasperl der Woche
Spitzt die SPÖ auf den Orgasmusbeauftragten?
Punsch und Maroni
Diese Christkindlmärkte haben bis Jänner geöffnet
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf