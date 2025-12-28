Aufregung am Flughafen
Mallorca: Hundewelpe sorgte für Verspätungen
Eine eher ungewöhnlichen Grund gab es am Sonntag für Verspätungen und Aufregung auf dem Flughafen von Mallorca. Ein entlaufener Hundewelpe lief nämlich auf der Landebahn herum.
Die Regionalzeitung „Mallorca Magazin“ zitierte einen Leser, dessen Flug wegen des Vorfalls am Sonntag zunächst nicht wie vorgesehen landen konnte und über der Landebahn kreisen musste. Drei weitere Maschinen hätten ebenfalls nur mit Verzögerung landen können. Nach rund 20 Minuten sei die Landebahn wieder freigegeben worden, hieß es im „Mallorca Magazin“. So etwas habe am Flughafen Son Sant Joan in Palma „wohl kaum jemand je erlebt“, schrieb das Blatt.
Flughafen: „Situation war jederzeit unter Kontrolle“
Eine Flughafensprecherin bestätigte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur den Zwischenfall, zeigte sich aber gelassener: „Die Situation war jederzeit unter Kontrolle“, versicherte sie. „Wir haben präventiv gehandelt und uns an ein Notfallprotokoll gehalten. Der Flugbetrieb am Flughafen läuft jedoch normal.“ Flugstreichungen gab es den amtlichen Angaben zufolge nicht.
Dem Vernehmen nach verließ der Vierbeiner das Flughafengelände eigenständig. Da Straßenhunde auf der Urlaubsinsel eher unüblich sind, geht man davon aus, dass der Welpe von seinen Besitzern weggelaufen ist.
