Eishockey-Ticker

Vienna Capitals gegen Leader KAC ab 17.30 Uhr LIVE

Eishockey
28.12.2025 15:40
Können die Capitals heute gegen den KAC überraschen?
Können die Capitals heute gegen den KAC überraschen?

Die Vienna Capitals bekommen es in der ICE Hockey League mit Leader KAC zu tun. Die Partie beginnt um 17.30 Uhr, wir berichten live (siehe Ticker unten).

Hier der Liveticker:

Rund 24 Stunden später nach dem dominanten Derby-Sieg gegen den VSV (5:2) sind die Kärntner Eishockey-Cracks des KAC wieder gefordert. Diesmal in der Hauptstadt bei den Vienna Capitals. 

Lesen Sie auch:
KAC-Stürmer Jan Mursak (Mi.) prägte das erste Drittel im dritten Saisonderby.
Im 362. Kärntner Derby
5:2! KAC schießt den VSV noch tiefer in die Krise
27.12.2025

Wir wünschen gute Unterhaltung und ein spannendes Match!

