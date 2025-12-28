Vorteilswelt
EU-Initiativen: Absurd oder sinnvoll?

Community
28.12.2025 16:40
Die EU bringt vieles auf den Weg – mitunter nicht nur Sinnvolles
Die EU bringt vieles auf den Weg – mitunter nicht nur Sinnvolles

Vielen fällt unter dem Schlagwort EU unter anderem Folgendes ein: Regulierungsinitiativen. Aktuell lässt die Union mit der Idee aufhorchen, Haustiere in Europa generell mit Chips auszustatten, um den illegalen Handel mit Tieren zu bekämpfen. Gehen die Gebote und Verbote der EU zu weit oder haben sie ihre Berechtigung? Beteiligen Sie sich an der Diskussion, wir freuen uns auf Ihre konstruktiven Beiträge!

Auch das Verbot des Begriffs „Veggie-Burger“, oder der Vorschlag, Fahrtests für Ältere einzuführen, sorgten in den vergangenen Monaten für Furore. Laut ÖVP-Europaabgeordnetem Lukas Mandl entstehen solche Vorschläge oft aus Anlassgesetzgebung einzelner Abgeordneter. Diese können auch ohne große Hürden Initiativen starten. Zunächst sind das aber eben erst einmal nur genau solche. So betont Mandl, dass eine neue Mehrheit im Europaparlament zuletzt mehrere umstrittene Vorhaben, wie etwa das Verbrenner-Aus, entschärft hat. Und vor allem Initivatien im Bereich Gesundheit, Soziales, Klima- oder Tierschutz konnten in der Vergangenheit auch Positives bewirken.

Ihre Meinung ist gefragt!
Was denken Sie über die Regelungen, die von der EU kommen? Welche positiven und welche negativen Beispiele fallen Ihnen diesbezüglich ein? Haben Sie Ideen für sinnvolle Änderungen, die Sie sich von der EU wünschen würden? Wir sind gespannt auf Ihre Ansichten.

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

