EU-Initiativen: Absurd oder sinnvoll?

Vielen fällt unter dem Schlagwort EU unter anderem Folgendes ein: Regulierungsinitiativen. Aktuell lässt die Union mit der Idee aufhorchen, Haustiere in Europa generell mit Chips auszustatten, um den illegalen Handel mit Tieren zu bekämpfen. Gehen die Gebote und Verbote der EU zu weit oder haben sie ihre Berechtigung? Beteiligen Sie sich an der Diskussion, wir freuen uns auf Ihre konstruktiven Beiträge!
Auch das Verbot des Begriffs „Veggie-Burger“, oder der Vorschlag, Fahrtests für Ältere einzuführen, sorgten in den vergangenen Monaten für Furore. Laut ÖVP-Europaabgeordnetem Lukas Mandl entstehen solche Vorschläge oft aus Anlassgesetzgebung einzelner Abgeordneter. Diese können auch ohne große Hürden Initiativen starten. Zunächst sind das aber eben erst einmal nur genau solche. So betont Mandl, dass eine neue Mehrheit im Europaparlament zuletzt mehrere umstrittene Vorhaben, wie etwa das Verbrenner-Aus, entschärft hat. Und vor allem Initivatien im Bereich Gesundheit, Soziales, Klima- oder Tierschutz konnten in der Vergangenheit auch Positives bewirken.
Ihre Meinung ist gefragt!
Was denken Sie über die Regelungen, die von der EU kommen? Welche positiven und welche negativen Beispiele fallen Ihnen diesbezüglich ein? Haben Sie Ideen für sinnvolle Änderungen, die Sie sich von der EU wünschen würden? Wir sind gespannt auf Ihre Ansichten.
