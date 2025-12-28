„Flucht“ aus Pflegeheim: „Gesetzesänderung nötig!“

Im speziellen Fall wurde die Abgängige nach mehreren Stunden in einem Baucontainer gefunden – es ist also noch einmal alles gut gegangen. Die OÖ Gesundheitsholding betont, dass trotz intensiver Beaufsichtigung solche Vorfälle unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben nicht zu verhindern sind. Derzeit laufen Gespräche mit den Angehörigen sowie der Erwachsenenvertretung.



„GPS-Tracker am Rollstuhl anbringen“

Für die meisten Leserinnen und Leser steht an diesem Punkt fest, dass hier etwas getan werden muss. Viele sehen den Einsatz von technischen Hilfsmitteln, insbesondere in Form eines Trackers, als einfache Lösung und weisen darauf hin, dass das wohl möglich sein müsste.



