Haus ist nach Gasexplosion einsturzgefährdet

Undichte Flasche könnte Grund gewesen sein

Größere Gefahr kann von undichten Flaschen ausgehen. Da Gas schwerer ist als Luft, sinkt dieses zu Boden. Als Folge kann ein sogenannter Gassee entstehen. „Da reicht dann ein kleiner Funke, dass dieser explodiert“, so Heugenhauser. Ob es sich bei der Explosion in Leogang auch so abgespielt hat, könne er nicht sagen.