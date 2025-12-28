Haus ist nach Gasexplosion einsturzgefährdet

Wegen des hohen Risikos konnten die Salzburger Brandermittler noch nicht mit der Arbeit in Leogang beginnen. Das soll ab dem Montag geschehen, um die Ursache für die Explosion mit einem Schwerverletzten am Samstagabend herauszufinden.
Es war ein Schockmoment für Leogang! Wie berichtet, kam es am Samstagabend bei einem Einfamilienhaus zu einer Explosion, vermutlich durch die Gasflasche eines Grills. Ein 70-jähriger Mann wurde schwer verletzt, eine 51-jährige Frau erlitt einen Schock.
Noch haben die Ermittlungen der Landeskriminalpolizei zur Ursache aber nicht starten können. Denn: „Das Haus ist nach der Explosion einsturzgefährdet. Die Ermittler können daher erst am Montag mit der Arbeit beginnen“, heißt es seitens der Polizei auf „Krone“-Anfrage.
Wie stark die Explosion war, lässt sich an den Bildern erahnen. Ein Wintergarten wurde komplett zerstört, alle Fenster des Hauses sind geborsten und die Türen kaputt.
Viele Salzburger machen sich jetzt Sorgen, ob man mit einer Gasflasche daheim gefährdet ist. Der Leoganger Ortsfeuerwehrkommandant Andreas Heugenhauser beruhigt: „Eine Gasflasche selbst explodiert nicht.“ Das passiert nur, wenn eine Flasche stark überhitzt, etwa wenn sie in einem brennenden Gebäude ist.
Undichte Flasche könnte Grund gewesen sein
Größere Gefahr kann von undichten Flaschen ausgehen. Da Gas schwerer ist als Luft, sinkt dieses zu Boden. Als Folge kann ein sogenannter Gassee entstehen. „Da reicht dann ein kleiner Funke, dass dieser explodiert“, so Heugenhauser. Ob es sich bei der Explosion in Leogang auch so abgespielt hat, könne er nicht sagen.
