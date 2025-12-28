Slalom der Damen am Semmering ab 14.15 Uhr LIVE

Dazu kommt: Die US-Amerikanerin hat die dominiert den Slalom-Weltcup weiter nach Belieben. Shiffrin feierte beim Nachtrennen in Courchevel den vierten Sieg im vierten Saisonrennen dieser Disziplin. Wie bei den drei vorangegangenen hatte sie mehr als eine Sekunde Vorsprung auf den Rest der Welt.