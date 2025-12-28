Vorteilswelt
Hier im Liveticker:

Slalom der Damen am Semmering ab 14.15 Uhr LIVE

Ski Alpin
28.12.2025 05:31
Mikaela Shiffrin
Mikaela Shiffrin(Bild: GEPA)

Am Zauberberg in Semmering geht heute (14.15 und 17.45 Uhr) der letzte Slalom des Jahres über die Bühne. Wir berichten live – siehe Ticker unten.

Hier der Liveticker:

Für das größte Starpotenzial sorgt wie üblich Mikaela Shiffrin. Die 105-fache Weltcupsiegerin hat am Semmering bereits siebenmal triumphiert. Ihre Siegquote liegt bei 64 Prozent.

Dazu kommt: Die US-Amerikanerin hat die dominiert den Slalom-Weltcup weiter nach Belieben. Shiffrin feierte beim Nachtrennen in Courchevel den vierten Sieg im vierten Saisonrennen dieser Disziplin. Wie bei den drei vorangegangenen hatte sie mehr als eine Sekunde Vorsprung auf den Rest der Welt.

Der Zwischenstand:

Die Kurssetzung auf der Panorama-Piste am Hirschenkogel ist dieses Mal im oberen Teil direkter als sonst. Auf die übliche „Schleife“ wurde wegen Problemen mit der Schneequalität verzichtet. 

Folgen Sie uns auf