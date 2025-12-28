„Griff ins Klo“: Lokalmatador erlebt Quali-Debakel

Dabei hatte der fünffache Skisprung-Weltmeister zuletzt bewusst auf Wettkämpfe verzichtet. Nach den Quali-Pleiten in Wisła (Ränge 56 und 54) legte er eine Pause ein und fokussierte sich voll und ganz auf das Training. Der erhoffte Effekt blieb jedoch aus. „Das war ein sauberer Griff ins Klo. Es ärgert mich richtig. Ich weiß nicht, wie es jetzt weitergeht“, sagte Geiger frustriert beim ARD. Für Garmisch-Partenkirchen kündigte er dennoch Kampfgeist an: „Ich werde wieder mein Bestes geben.“