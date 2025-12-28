Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Erstmals seit 2013

„Griff ins Klo“: Lokalmatador erlebt Quali-Debakel

Ski Nordisch
28.12.2025 22:15
Karl Geiger
Karl Geiger(Bild: GEPA)

Lokalmatador Karl Geiger erlebte in der Qualifikation für das Tournee-Springen in Oberstdorf ein wahres Debakel. Der DSV-Adler verpasst erstmals seit 2013 den Wettkampf auf seiner Heimschanze. „Das war ein sauberer Griff ins Klo. Es ärgert mich richtig“, sagte der 32-Jährige anschließend in der ARD.

0 Kommentare

Mit einem enttäuschenden Sprung auf 106,5 Meter landete Karl Geiger in der Qualifikation nur auf Rang 53 und verpasste damit erstmals seit 2013 den Wettkampf auf seiner heimischen Schattenbergschanze (HS 137).

Karl Geiger
Karl Geiger(Bild: EPA/ANNA SZILAGYI)

Dabei hatte der fünffache Skisprung-Weltmeister zuletzt bewusst auf Wettkämpfe verzichtet. Nach den Quali-Pleiten in Wisła (Ränge 56 und 54) legte er eine Pause ein und fokussierte sich voll und ganz auf das Training. Der erhoffte Effekt blieb jedoch aus. „Das war ein sauberer Griff ins Klo. Es ärgert mich richtig. Ich weiß nicht, wie es jetzt weitergeht“, sagte Geiger frustriert beim ARD. Für Garmisch-Partenkirchen kündigte er dennoch Kampfgeist an: „Ich werde wieder mein Bestes geben.“

Experten ratlos
Auch frühere Wegbegleiter zeigten sich betroffen. Ex-Bundestrainer Werner Schuster sprach bei Eurosport von einem „Wahnsinns-Rückschlag“. 

Während Geiger abstürzte, zeigte sein Teamkollege Philipp Raimund mit Platz zwei auf. Es hätte knapp zum dritten deutschen Quali-Sieg in Oberstdorf seit dem Jahr 2000 gereicht. Das war zuletzt Andreas Wellinger (2021) und Richard Freitag (2017) gelungen.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Formel 1
Verstappens Team wechselt 2026 zu Mercedes-AMG
171.819 mal gelesen
Max Verstappen
Oberösterreich
„Nach den Feiertagen könnten wir auch zusperren“
171.190 mal gelesen
Beim Landhotel Stockerwirt in Vorderstoder ist man mit den Buchungen zufrieden – obwohl mehr ...
Salzburg
Mateschitz-Mama tritt als Stiftungs-Chefin ab
158.119 mal gelesen
Anita Gerhardter will es Berichten nach beruflich ruhiger angehen.
Mehr Ski Nordisch
Erstmals seit 2013
„Griff ins Klo“: Lokalmatador erlebt Quali-Debakel
Krone Plus Logo
Vierschanzentournee
Spürhunde sorgen für ein Gefühl der Sicherheit
Vierschanzentournee
Oberstdorf-Quali: Tschofenig Dritter, Prevc siegt
Krone Plus Logo
Österreichs Adler
„Wir werden schlechter geredet, als wir sind“
Ex-Adler im Gespräch
Hayböck: „Im Hauptberuf bin ich jetzt Papa“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf