„Griff ins Klo“: Lokalmatador erlebt Quali-Debakel

Lokalmatador Karl Geiger erlebte in der Qualifikation für das Tournee-Springen in Oberstdorf ein wahres Debakel. Der DSV-Adler verpasst erstmals seit 2013 den Wettkampf auf seiner Heimschanze. „Das war ein sauberer Griff ins Klo. Es ärgert mich richtig“, sagte der 32-Jährige anschließend in der ARD.
Mit einem enttäuschenden Sprung auf 106,5 Meter landete Karl Geiger in der Qualifikation nur auf Rang 53 und verpasste damit erstmals seit 2013 den Wettkampf auf seiner heimischen Schattenbergschanze (HS 137).
Dabei hatte der fünffache Skisprung-Weltmeister zuletzt bewusst auf Wettkämpfe verzichtet. Nach den Quali-Pleiten in Wisła (Ränge 56 und 54) legte er eine Pause ein und fokussierte sich voll und ganz auf das Training. Der erhoffte Effekt blieb jedoch aus. „Das war ein sauberer Griff ins Klo. Es ärgert mich richtig. Ich weiß nicht, wie es jetzt weitergeht“, sagte Geiger frustriert beim ARD. Für Garmisch-Partenkirchen kündigte er dennoch Kampfgeist an: „Ich werde wieder mein Bestes geben.“
Experten ratlos
Auch frühere Wegbegleiter zeigten sich betroffen. Ex-Bundestrainer Werner Schuster sprach bei Eurosport von einem „Wahnsinns-Rückschlag“.
Während Geiger abstürzte, zeigte sein Teamkollege Philipp Raimund mit Platz zwei auf. Es hätte knapp zum dritten deutschen Quali-Sieg in Oberstdorf seit dem Jahr 2000 gereicht. Das war zuletzt Andreas Wellinger (2021) und Richard Freitag (2017) gelungen.
