Satelliten mit russischer Hilfe ins All befördert

Weltraumprogramm vom Westen skeptisch beäugt

Im Westen, insbesondere in den USA und Israel, stößt das Programm, in dessen Rahmen im Vorjahr mithilfe iranischer Trägerraketen ein Forschungs- und auch ein Militärsatellit ins All geschossen wurden, jedoch auf Skepsis. Kritiker befürchten, dass die Islamische Republik ihre Weltraumtechnologie auch für militärische Zwecke einsetzen könnte. Zweifel richten sich vor allem auf die Beteiligung der Revolutionsgarden, die als wichtigste Streitkräfte des Landes maßgeblich für militärische Operationen verantwortlich sind.