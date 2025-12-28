Vorteilswelt
Iran verkündet:

Satelliten mit russischer Hilfe ins All befördert

Ausland
28.12.2025 18:34
Eine russische Sojus-Trägerrakete hatte die drei Forschungssatelliten an Bord.
Eine russische Sojus-Trägerrakete hatte die drei Forschungssatelliten an Bord.(Bild: AFP/HANDOUT)

Das Mullah-Regime hat laut eigenen Angaben drei weitere Satelliten ins All befördert. Die drei Satelliten „Kosar“, „Paya“ und „Zafar-2“ haben vom Weltraumbahnhof Wostochny an Bord einer russischen Sojus-Rakete ihre Reise angetreten.

0 Kommentare

Nach offiziellen Angaben sollen die Satelliten Umweltdaten sammeln – darunter Informationen zu Wettersystemen, Naturkatastrophen und landwirtschaftlichen Entwicklungen – und damit zur wissenschaftlichen Forschung des Landes beitragen. Teheran behauptet stets, dass die Raumfahrtprojekte des Landes ausschließlich friedlichen Zwecken dienen und nicht für militärische Zwecke eingesetzt werden. „Der Iran treibt seine Technologie voran, und das Satellitenprogramm ist Teil dieses Bestrebens und eine rein wissenschaftliche Mission“, erklärte Außenminister Abbas Araghchi am Sonntag.

Weltraumprogramm vom Westen skeptisch beäugt
Im Westen, insbesondere in den USA und Israel, stößt das Programm, in dessen Rahmen im Vorjahr mithilfe iranischer Trägerraketen ein Forschungs- und auch ein Militärsatellit ins All geschossen wurden, jedoch auf Skepsis. Kritiker befürchten, dass die Islamische Republik ihre Weltraumtechnologie auch für militärische Zwecke einsetzen könnte. Zweifel richten sich vor allem auf die Beteiligung der Revolutionsgarden, die als wichtigste Streitkräfte des Landes maßgeblich für militärische Operationen verantwortlich sind.

Aufgrund der westlichen Sanktionen unterhalten der Iran und Russland eine enge Zusammenarbeit. Gleichzeitig wird Teheran international beschuldigt, Moskau mit Drohnen für den Krieg gegen die Ukraine zu beliefern. Der Iran weist diese Vorwürfe zurück und erklärt, die Drohnenlieferungen seien Teil einer allgemeinen militärischen Kooperation mit Russland und nicht gegen Kiew gerichtet.

