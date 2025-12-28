Vorteilswelt
Schicksalstreffen

Selenskyj und Trump: „Müssen einen Deal machen“

Außenpolitik
28.12.2025 19:36
Die Erwartungen an das Treffen zwischen Wolodymyr Selenskyj und Donald Trump waren im Vorfeld ...
Die Erwartungen an das Treffen zwischen Wolodymyr Selenskyj und Donald Trump waren im Vorfeld enorm.(Bild: APA/AP)

Laut der ukrainischen Seite besteht mit den USA Einvernehmen in den meisten Punkten des überarbeiteten Friedensplans. Die letzten Knackpunkte wollen nun Präsident Wolodymyr Selenskyj und sein US-Gegenüber Donald Trump aus dem Weg räumen. Das Schicksalstreffen findet zur Stunde in Florida statt.

Mit etwas Verspätung traf der ukrainische Präsident in Mar-a-Lago ein und wurde sofort von Präsident Trump freundlich empfangen. Die beiden gaben auch erste Statements ab und beantworteten die eine oder andere Journalistenfrage. „Wir müssen einen Deal machen. Wir müssen das hinbekommen. Zu viele Menschen sind gestorben“, gab der Gastgeber die Marschrichtung vor. Auf eine Deadline ließ er sich aber nicht festnageln. „Die Deadline ist, dass der Krieg enden muss.“

Trump: „Es wird Sicherheitsvereinbarungen geben“
Beide Verhandlungspartner gaben sich im Vorfeld der Gespräche, die nun hinter verschlossenen Türen stattfinden, optimistisch. Selenskyj erklärte: „Ein echter Frieden müsste möglich sein.“ Trump versprach: „Es wird Sicherheitsvereinbarungen geben. Die europäischen Staaten sind eng eingebunden.“ 

Trump telefonierte mit Putin
Trump hatte eigenen Angaben zufolge vor dem Treffen mit Selenskyj ein Telefonat mit Russlands Präsident Wladimir Putin. Das Gespräch sei „gut und sehr produktiv“ verlaufen, schrieb der Republikaner auf der Plattform Truth Social ohne weitere Details. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow bestätigte das Telefonat ohne Angaben zum Inhalt. Dem Vernehmen nach soll es auch nach dem Gespräch mit Selenskyj ein Telefonat mit Trump geben.

Der Weg zum Trump-Anwesen in Mar-a-Lago war gesäumt von Unterstützern der Ukraine.
Der Weg zum Trump-Anwesen in Mar-a-Lago war gesäumt von Unterstützern der Ukraine.(Bild: APA/AP)
Eindeutige Forderung dieser Unterstützer in Mar-a-Lago: Sicherheitsgarantien für die Ukraine
Eindeutige Forderung dieser Unterstützer in Mar-a-Lago: Sicherheitsgarantien für die Ukraine(Bild: APA/Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.)

Telefonkonferenz mit europäischen Verbündeten
Der ukrainische Staatsgast und sein Gastgeber werden nach Angaben von Selenskyjs Sprecher nach ihren Gesprächen mit europäischen Staats- und Regierungschefs telefonieren. Es sei ein Telefonat zwischen den beiden Präsidenten und den europäischen Entscheidungsträgern geplant, sagte Selenskyjs Sprecher Serhij Nykyforow am Sonntag Journalisten. Die genaue Liste der Teilnehmer der Telefonkonferenz stehe noch nicht fest.

Vor dem mit Spannung erwarteten Treffen hatte Russland mit einer Fortsetzung des Krieges gedroht. Selenskyj rief die Unterstützer der Ukraine zu mehr Druck auf Russland für eine Lösung auf. Die Ukraine tue alles, um den Krieg zu beenden, „ob es aber zu Entscheidungen kommt, hängt von den Partnern ab“, teilte Selenskyj nach seiner Ankunft in den USA mit. Knackpunkte sind unter anderem die russischen Forderungen nach der Einverleibung des gesamten Donbass im Osten der Ukraine und die Übernahme des AKW Saporischschja.

