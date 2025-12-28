„Battle of the Sexes“: Kyrgios bezwingt Sabalenka

Der 30-Jährige setzte sich am Sonntag im wenig spektakulären Show-Event in Dubai gegen die drei Jahre jüngere Belarussin mit 6:3,6:3 durch. Der dauerverletzte Kyrgios hat seit März kein offizielles Match mehr auf der Tour bestritten und ist in der Weltrangliste nur auf Platz 671 zu finden.