Konzerte in Fischerkirche und diversen Weingütern

So spielt am 19. Juli das „Duo Rektengold“ auf Akkordeon und Piano in der Fischerkirche auf. Am 9. August ist es dann „Massig Brassig“ – eine Ruster Brass Formation. Aber auch zu Hofkonzerten wird seitens des Kulturvereines geladen. Der nächste Termin darf neugierig machen: Am 17. Juli wird die Gruppe „Four of a Kind“ im Hof des Weingutes „WindWeinRust“ am Rathausplatz auftreten. Sänger Lois Stipsich möchte die Gäste mit „Rock New Country“ abholen und in Feierlaune bringen.