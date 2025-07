Bizarres Lob von Trump für Liberias Präsident

„Wo haben Sie gelernt, so schön zu sprechen?“

Trump zeigte sich beeindruckt und sagte: „So gutes Englisch. (...) Wo haben Sie gelernt, so schön zu sprechen?“ Boakai schien verunsichert. „In Liberia?“, fragte Trump daraufhin voller Ignoranz. „Ja, Sir“, sagte Boakai. „Das ist sehr interessant“, sagte Trump. „Ich habe Leute an diesem Tisch, die nicht annähernd so gut sprechen können.“