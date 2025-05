Trump lockt Südafrikas Präsidenten in Hinterhalt

Musk kritisiert „Rassismus“ gegen Weiße

Trump wirft Südafrika seit längerer Zeit „Genozid“ an weißen Bauern vor. Der US-Präsident beklagt eine Diskriminierung von weißen Minderheiten in Südafrika, insbesondere der sogenannten Afrikaaner, die Nachfahren niederländischer Siedler sind. Sie führten in Südafrika bis Anfang der 1990er-Jahre das rassistische Apartheid-Regime an, das die schwarze Bevölkerungsmehrheit systematisch diskriminierte. Trump stört sich besonders an einem Gesetz, das Landenteignungen im öffentlichen Interesse erlaubt, um Ungleichheiten aus dieser Zeit auszugleichen.