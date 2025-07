Ein Kurzcomeback des Altach-Retters

Stolze 27 Treffer erzielte der Ländle-Bundesligist Altach in den ersten drei Testspielen. Um genau zwei weniger als in den 32 Meisterschaftsspielen in der Vorsaison. Mit dem unbekümmerten Toreschießen wird es jetzt aber vorbei sein. Denn die Rheindörfler bekommen am Samstag (15) in Nenzing niemand geringeren als den Schweizer Meister FC Basel vorgesetzt.