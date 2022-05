Altach-Retter Magnin vor Abgang nach Lausanne

Paukenschlag in Altach! Am Freitag war Trainer Ludovic Magnin noch der gefeierte Held, der die Vorarlberger zum bereits abgeschriebenen Klassenerhalt geführt hatte und dessen Vertrag sich bei den Rheindörflern dadurch automatisch verlängerte. Nun steht der Schweizer allerdings vor einem Abgang in Richtung Lausanne.