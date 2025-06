Ein zweiter Ex-Rheindörfler in der Königsklasse?

In Altach hält man auf den Walliser drei Jahre nach seinem Abschied große Stücke. Nicht verwunderlich, schaffte Magnin mit den Rheindörflern das Wunder Klassenerhalt am Ende der Saison 2021/22. Der Schweizer übernahm den Tabellenletzten in aussichtsloser Position und erzählte bei jeder Pressekonferenz, dass man am Ende der Saison nicht Letzter sein werde. Selbst als Altach zwei Runden vor Saisonende fünf Punkte auf den Klassenerhalt fehlten, glaubte der Schweizer Ex-Teamspieler an ein Wunder, das dann mit zwei Siegen auch tatsächlich eingetreten ist. Magnin ist zweifelsfrei ein positiv Verrückter in der Fußballszene.