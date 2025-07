Warum die Jugend nicht mehr so feiert wie früher

Ein Nachtleben, so wie ältere Generationen es kennen, gibt es in Kärnten nicht mehr. Viele Diskotheken und Lokale mussten aufgrund des Besucherrückgangs und zunehmenden Kosten schließen. Die „Krone“ hat sich unter die Jugend, die Generation Z, gemischt und nachgefragt, was beim Feiern wichtig ist.