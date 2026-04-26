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Opfer wurde zum Täter

Cucurellas Haare: Warum war das diesmal nicht Rot?

Fußball International
26.04.2026 21:36
Marc Cucurella wurde an den Haaren gezogen. Täter Calvert-Lewin blieb unbestraft.
Marc Cucurella wurde an den Haaren gezogen. Täter Calvert-Lewin blieb unbestraft.(Bild: AP)
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Von krone Sport

Ein skurriler Vorfall im FA-Cup-Halbfinale sorgt in England für Aufregung: Leeds-Stürmer Calvert-Lewin zog Chelsea-Verteidiger Marc Cucurella an den Haaren – und wurde nicht bestraft. Das regt auf. Denn vor zwei Wochen hatte ManUnited-Verteidiger Martinez für dasselbe Foul an Calvert-Lewin Rot gesehen.

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Halbfinale im FA-Cup. Chelsea führt nach einem Tor von Enzo Fernandez gegen Leeds mit 1:0. Jetzt wird‘s buchstäblich haarig. Leeds-Stürmer Dominic Calvert-Lewin und Chelsea-Verteidiger Marc Cucurella geraten aneinander. Auf besondere Art und Weise. Im Zweikampf weiß sisch Calvert-Lewin nicht auf die Schnelle nicht zu helfen, als sich an der Lockenpracht seines Konterparts zu vergehen. Er zieht an Cucurellas Haaren. Erst nach Überprüfung durch den Videoassistenten (VAR) wurde die Partie unterbrochen. Zur Überraschung vieler erhielt Calvert-Lewin jedoch keine Karte und durfte weiterspielen. Leeds verlor das Spiel mit 0:1 und schied aus.

Vom Opfer zum Täter
Die Entscheidung, den Stürmer nicht zu bestrafen, löste vor allem bei den Anhängern von Manchester United heftige Kritik aus. Der Grund: Nur zwei Wochen zuvor war ihr Verteidiger Lisandro Martinez in einem Premier-League-Spiel im Old Trafford für ein identisches Vergehen vom Platz gestellt worden. Das Kuriose daran: Das Opfer der Attacke war damals ausgerechnet Calvert-Lewin. In sozialen Netzwerken wurde den Schiedsrichtern Inkonsequenz und Ungleichbehandlung vorgeworfen. Fans äußerten den Verdacht, die Entscheidung sei nur milder ausgefallen, weil es sich nicht um einen Spieler von Manchester United handelte.

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Der Fall von Martinez wiegt für ManUnited insofern schwer, als der Übeltäter drei Spiele Sperre erhielt. Ein Einspruch des Klubs wurde vom englischen Verband (FA) abgewiesen. In der einschlägigen Urteilsbegründung erklärte die FA, dass das „Ziehen an den Haaren“ im Fußball nicht toleriert und zur Abschreckung konsequent bestraft werden müsse. Schon spannend, dass ein paar Tage später die Aktion offenbar schon toleriert werden kann.

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