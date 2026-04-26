Cucurellas Haare: Warum war das diesmal nicht Rot?

Vom Opfer zum Täter

Die Entscheidung, den Stürmer nicht zu bestrafen, löste vor allem bei den Anhängern von Manchester United heftige Kritik aus. Der Grund: Nur zwei Wochen zuvor war ihr Verteidiger Lisandro Martinez in einem Premier-League-Spiel im Old Trafford für ein identisches Vergehen vom Platz gestellt worden. Das Kuriose daran: Das Opfer der Attacke war damals ausgerechnet Calvert-Lewin. In sozialen Netzwerken wurde den Schiedsrichtern Inkonsequenz und Ungleichbehandlung vorgeworfen. Fans äußerten den Verdacht, die Entscheidung sei nur milder ausgefallen, weil es sich nicht um einen Spieler von Manchester United handelte.