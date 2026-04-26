Toronto erkämpft mit starkem Pöltl den Ausgleich

Die Toronto Raptors haben am Sonntag auch das zweite Heimspiel der ersten Play-off-Runde in der National Basketball Association (NBA) gegen die Cleveland Cavaliers gewonnen und im „best of seven“ damit auf 2:2 gestellt. Der Wiener Jakob Pöltl lieferte beim hart erkämpften 93:89 mit zehn Punkten und sechs Rebounds seine bisher stärkste Leistung in der K.-o.-Phase ab. Hinzu kamen je ein Assist, Steal sowie Block in 20:55 Einsatzminuten.