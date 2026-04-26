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Lehmann: Ein normaler, gemütlicher Abend daheim

Fußball International
26.04.2026 22:00
Fußballerin Alisha Lehmann mit ihren beiden großen Lieben: Fußball und
Fußballerin Alisha Lehmann mit ihren beiden großen Lieben: Fußball und(Bild: Instagram.com/alishalehmann7)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Es sei nicht weniger als ein gemütlicher Abend daheim. Postet Fußballerin Alisha Lehmann und zeigt ein Video von sich und ihrem Herzbuben Montel McKenzie.

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Ein schnelles Busserl, und dann kann‘s losgehen. Alisha schnappt sich die „Wuchtel“ und schon wird gezaubert: Sie Fußballerin, er Fußballer – kein Wunder, dass da das partnerschaftliche Gaberln sehr geschmeidig ausfällt. So schön kann Liebe sein. Zum Partner und zum Fußball. Sieht sehr geschmeidig aus, wenn die beiden die Kick-Kräfte vereinen:

Lehmann steht aktuell bei Leicester City unter Vertrag. Dorthin war sie zu Jahresbeginn gewechselt. Und noch eine entscheidende Neuigkeit ereignete sich im Jänner: Seither ist Lehmann offizielle mit Reality-Star und Semi-Profi-Fußballer Monte McKenzie liiert. Und offensichtlich glücklich, wie ein Streifzug durch ihr und sein Instagram-Profil zeigt:

Lehmanns Vertrag bei Leicester läuft zweieinhalb Jahre. Jener mit Montel dürfte unbefristet sein.

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