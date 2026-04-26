Lehmann: Ein normaler, gemütlicher Abend daheim

Ein schnelles Busserl, und dann kann‘s losgehen. Alisha schnappt sich die „Wuchtel“ und schon wird gezaubert: Sie Fußballerin, er Fußballer – kein Wunder, dass da das partnerschaftliche Gaberln sehr geschmeidig ausfällt. So schön kann Liebe sein. Zum Partner und zum Fußball. Sieht sehr geschmeidig aus, wenn die beiden die Kick-Kräfte vereinen: