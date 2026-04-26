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Hartberg nach 3:1 in Ried vor AVL-Meistertitel

Sport-Mix
26.04.2026 22:42
(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Hartbergs Volleyball-Männer stehen unmittelbar vor dem ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte. Die Steirer gewannen am Sonntag vor 1.350 Zuschauern bei UVC Ried 3:1 (20,22,-18,17) und stellten damit in der „best of seven“-Finalserie auf 3:1.

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Mit einem Heimsieg am Dienstag wäre der TSV Champion. AVL-Endrang drei ging an Union Waldviertel durch ein 3:1 bei Aich/Dob. Im „best of five“-Frauen-Finale stellte UVC Graz durch ein 3:2 (21,-24,22,-12,19) gegen Sokol/Post auf 1:1.

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