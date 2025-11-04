Österreichs Olympia-Dritte in Antalya abgeschoben

Am Donnerstag startet Magdalena Lobnig in Antalya in die Weltmeisterschaft im Küstenrudern. Die Anreise in die Türkei wurde für die Olympia-Bronzene von Tokio 2021 aber zu einem Horror-Trip. Denn nach ihrer Ankunft am Flughafen musste sie für eine Nacht in Gewahrsam ...
„Ich wurde wie eine Kriminelle behandelt“, ärgert sich Kärntens Ruder-Olympionikin Magdalena Lobnig. Die 35-Jährige durfte am Montag nicht in die Türkei einreisen, wurde am Flughafen von Antalya für eine Nacht in Gewahrsam genommen – und dann sogar abgeschoben.
