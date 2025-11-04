Vorteilswelt
„Wie eine Kriminelle“

Österreichs Olympia-Dritte in Antalya abgeschoben

Kärnten
04.11.2025 15:25
Magdalena Lobnig wurde aus der Türkei abgeschoben.
Magdalena Lobnig wurde aus der Türkei abgeschoben.(Bild: Richard Pichler)

Am Donnerstag startet Magdalena Lobnig in Antalya in die Weltmeisterschaft im Küstenrudern. Die Anreise in die Türkei wurde für die Olympia-Bronzene von Tokio 2021 aber zu einem Horror-Trip. Denn nach ihrer Ankunft am Flughafen musste sie für eine Nacht in Gewahrsam ...

„Ich wurde wie eine Kriminelle behandelt“, ärgert sich Kärntens Ruder-Olympionikin Magdalena Lobnig. Die 35-Jährige durfte am Montag nicht in die Türkei einreisen, wurde am Flughafen von Antalya für eine Nacht in Gewahrsam genommen – und dann sogar abgeschoben.

Porträt von Stefan Plieschnig
Stefan Plieschnig
Magdalena Lobnig
ÖsterreichAntalyaTürkeiTokio

