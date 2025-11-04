Vorteilswelt
Billionen-Vergütung

Norwegischer Staatsfonds gegen Musks Tesla-Bonus

Digital
04.11.2025 12:46
Ein neues Gesetz am Firmensitz in Texas ermöglicht es Großaktionär Musk, mit seinem Anteil von ...
Ein neues Gesetz am Firmensitz in Texas ermöglicht es Großaktionär Musk, mit seinem Anteil von gut zwölf Prozent selbst abzustimmen.(Bild: Krone KREATIV/APA/AFP/PETER PARKS, Tesla, krone.at-Grafik)

Der norwegische Staatsfonds lehnt als siebtgrößter Eigner von Tesla das geplante billionenschwere Vergütungspaket für Konzernchef Elon Musk ab. Der weltweit größte Staatsfonds kündigte am Dienstag an, bei der Hauptversammlung des US-Autobauers am Donnerstag gegen das Paket zu stimmen, das Aktien im Wert von bis zu einer Billion Dollar (rund 868,5 Milliarden Euro) enthält.

„Wir würdigen zwar die beträchtliche Wertschöpfung unter der visionären Führung von Herrn Musk, sind aber besorgt über die Gesamtgröße der Vergütung“, erklärte Norges Bank Investment Management (NBIM). Man sehe zudem eine Verwässerung der Anteile und ein hohes Risiko, das von einer einzelnen Schlüsselperson ausgehe.

Annahme durch die Aktionäre gilt als wahrscheinlich
NBIM hält 1,12 Prozent an Tesla. Der Fonds hatte bereits gegen Musks vorheriges, 56 Milliarden Dollar schweres Vergütungspaket aus dem Jahr 2018 gestimmt. Musk hatte daraufhin einen Besuch in Norwegen, einem wichtigen Absatzmarkt in Europa, abgesagt.

Der US-Investor Baron Capital erklärte am Montag, für das Paket zu stimmen. Die Annahme durch die Aktionäre insgesamt gilt als wahrscheinlich, nachdem der Tesla-Verwaltungsrat für eine Zustimmung der Aktionäre geworben hatte und davor warnte, dass Musk den Autobauer bei einer Ablehnung verlassen könnte. Ein neues Gesetz am Firmensitz in Texas ermöglicht es Großaktionär Musk außerdem, mit seinem Anteil von gut zwölf Prozent selbst abzustimmen.

Lesen Sie auch:
Kritiker werfen dem Aufsichtsrat von Tesla eine unzulässige Nähe zu Elon Musk vor.
Historisches Paket
Tesla wirbt vor Votum für Musks Billionen-Bonus
27.10.2025

Die Tesla-Aufseher hatten bei der Vorstellung des Plans im September erklärt, um die Vergütung zu erreichen, müsse Musk Ziele zur Weiterentwicklung von Tesla erreichen, die einem Flug zum Mars glichen. Dazu gehört eine Marktkapitalisierung von 8,5 Billionen Dollar.

Nach einer Reuters-Analyse genügt es, eine Handvoll der einfacheren Ziele zu erreichen, um Musk mehr als 50 Milliarden Dollar einzubringen. Autoexperten zufolge liegt die Messlatte beim Absatzziel besonders niedrig. Verkaufe das Unternehmen im Schnitt 1,2 Millionen Autos pro Jahr und steigere es den Börsenwert bis 2035 von heute 1,4 auf zwei Billionen Dollar, erhalte er Aktien im Wert von 8,2 Milliarden Dollar. Das wären eine halbe Million Autos weniger pro Jahr, als Tesla 2024 losschlug.

