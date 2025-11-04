Norwegischer Staatsfonds gegen Musks Tesla-Bonus

Der US-Investor Baron Capital erklärte am Montag, für das Paket zu stimmen. Die Annahme durch die Aktionäre insgesamt gilt als wahrscheinlich, nachdem der Tesla-Verwaltungsrat für eine Zustimmung der Aktionäre geworben hatte und davor warnte, dass Musk den Autobauer bei einer Ablehnung verlassen könnte. Ein neues Gesetz am Firmensitz in Texas ermöglicht es Großaktionär Musk außerdem, mit seinem Anteil von gut zwölf Prozent selbst abzustimmen.