Proteststurm: Buh-Rufe für steirischen Landesrat

Am Tag eins nach der Präsentation des neuen Gesundheitsplans herrscht in der Steiermark Kater- statt Jubelstimmung. Aus allen Regionen kommt Kritik – und das bekamen die Verantwortlichen am Dienstag auch zu spüren. Beim Auftakt zur Bezirkstour schlug Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl in Aigen massiver Protest entgegen.