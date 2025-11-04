Proteststurm: Buh-Rufe für steirischen Landesrat

Am Tag eins nach der Präsentation des neuen Gesundheitsplans herrscht in der Steiermark Kater- statt Jubelstimmung. Aus allen Regionen kommt Kritik – und das bekamen die Verantwortlichen am Dienstag auch zu spüren. Beim Auftakt zur Bezirkstour schlug Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl in Aigen massiver Protest entgegen.
Der Appetit auf ein gemütliches Abendessen war schnell verflogen. Denn statt Wohlwollen schlug der Grazer Delegation rund um Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) beim Besuch des Kirchenwirts in Aigen im Ennstal Dienstagabend nur Misstrauen und Wut entgegen.
