Tage der Angst

Krebs-Schock für Hollywood-Star Drew Barrymore

Society International
04.11.2025 17:00
Drew Barrymore musste nach einer Notfallbiopsie bange Tage durchleben.
Drew Barrymore musste nach einer Notfallbiopsie bange Tage durchleben.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Manoli Figetakis)

US-Schauspielerin Drew Barrymore hat kürzlich einige Tage bangend auf das Ergebnis einer Untersuchung wegen Verdachts auf Brustkrebs gewartet. „Ich hatte vor Kurzem einen Schreckmoment“, erzählte die 50-Jährige in ihrer „Drew Barrymore Show“. 

„Mir geht es völlig gut, aber ich hatte ein problematisches Mammogramm und wurde in diesen Raum gebracht, wo ich dann eine Notfallbiopsie hatte“, berichtete Barrymore, die als Kind mit „E.T. – Der Außerirdische“ zum Filmstar wurde.

Gewebe-Entnahme sofort
Bei der Mammografie wird die Brust zur Krebsvorsorge auf erkennbare Auffälligkeiten geröntgt. Im Fall eines Krebsverdachts wird eine Biopsie gemacht, das heißt Gewebe aus der Brust entnommen, welches dann im Labor auf Krebszellen untersucht wird.

Und dann das lange Warten
Die Schauspielerin erzählte weiter, dass sie nach ihrer Biopsie fünf Tage auf das Ergebnis aus dem Labor warten musste. Der Verdacht bestätigte sich nicht. Alles sei völlig in Ordnung, sagte Barrymore.

Ihr Talkshow-Gast, die Comedienne Tig Notaroe, sagte, dass fünf Tage in einem solchen Fall eine lange Zeit seien. Notaro war vor einigen Jahren selbst an Brustkrebs erkrankt und spricht öffentlich von ihren Behandlungen dagegen.

