Krebs-Schock für Hollywood-Star Drew Barrymore

US-Schauspielerin Drew Barrymore hat kürzlich einige Tage bangend auf das Ergebnis einer Untersuchung wegen Verdachts auf Brustkrebs gewartet. „Ich hatte vor Kurzem einen Schreckmoment“, erzählte die 50-Jährige in ihrer „Drew Barrymore Show“.
„Mir geht es völlig gut, aber ich hatte ein problematisches Mammogramm und wurde in diesen Raum gebracht, wo ich dann eine Notfallbiopsie hatte“, berichtete Barrymore, die als Kind mit „E.T. – Der Außerirdische“ zum Filmstar wurde.
Gewebe-Entnahme sofort
Bei der Mammografie wird die Brust zur Krebsvorsorge auf erkennbare Auffälligkeiten geröntgt. Im Fall eines Krebsverdachts wird eine Biopsie gemacht, das heißt Gewebe aus der Brust entnommen, welches dann im Labor auf Krebszellen untersucht wird.
Und dann das lange Warten
Die Schauspielerin erzählte weiter, dass sie nach ihrer Biopsie fünf Tage auf das Ergebnis aus dem Labor warten musste. Der Verdacht bestätigte sich nicht. Alles sei völlig in Ordnung, sagte Barrymore.
Ihr Talkshow-Gast, die Comedienne Tig Notaroe, sagte, dass fünf Tage in einem solchen Fall eine lange Zeit seien. Notaro war vor einigen Jahren selbst an Brustkrebs erkrankt und spricht öffentlich von ihren Behandlungen dagegen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.