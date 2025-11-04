Bei SKF ist endlich die Talsohle durchschritten

Es war ein turbulentes Jahr bei dem steyrischen Wälzlagerhersteller SKF Austria. Zwei Tage lang herrschte im Februar und März sogar Totalstillstand in den Werken der Tochter des schwedischen Weltkonzerns. Seit 2022, dem bisher besten Jahr der Firmengeschichte, das auch mit dem 100-jährigen Jubiläum in Steyr zusammenfiel, war der Umsatz von rund 500 Millionen auf 440 Millionen im Vorjahr gesunken, rund 150 Stellen wurden abgebaut.