Bei SKF ist endlich die Talsohle durchschritten

Nach zwei schwierigen Jahren spürt der Steyrer Wälzlagerhersteller SKF Austria endlich wieder Aufwind, im kommenden Jahr wird wieder ein Plus erwartet. Welche Herausforderungen dem Unternehmen trotzdem noch bevorstehen, und wie man sich für die Zukunft absichert, weiß die „Krone“.
Es war ein turbulentes Jahr bei dem steyrischen Wälzlagerhersteller SKF Austria. Zwei Tage lang herrschte im Februar und März sogar Totalstillstand in den Werken der Tochter des schwedischen Weltkonzerns. Seit 2022, dem bisher besten Jahr der Firmengeschichte, das auch mit dem 100-jährigen Jubiläum in Steyr zusammenfiel, war der Umsatz von rund 500 Millionen auf 440 Millionen im Vorjahr gesunken, rund 150 Stellen wurden abgebaut.
