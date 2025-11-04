Fans feiern Ex-Austria-Knipser mit Titanic-Song

Der frühere Austrianer Haris Tabakovic ist derzeit einer der wenigen Lichtblicke beim deutschen Bundesligisten Borussia Mönchengladbach, wird von Fans und Mitspielern gefeiert. Jetzt haben ihm die „Fohlen“-Anhänger sogar einen eigenen Song gewidmet.
Nach dem 4:0-Sieg Gladbachs gegen St. Pauli am vergangenen Wochenende – Tabakovic erzielte die Saisontore vier und fünf, legte einen weiteren Treffer auf – texteten die Anhänger ein Kultlied von Schlagersänger Jürgen Drews („Wieder alles im Griff“) kurzerhand um und feierten den Goalgetter.
„Wieder alles im Griff, auf dem sinkenden Schiff, keine Panik auf der Titanic, Haris Tabakovic“, grölten die Fans mehrfach nach dem Erfolg in Hamburg und feierten ihren neuen Liebling. Der Podcast „Pfostenbruch“ thematisierte den Tabakovic-Song in seiner jüngsten Ausgabe, dort kann man ihn sich auch anhören (ab Minute 25:10).
Der bosnische Nationalspieler bewies bei Austria Lustenau, der Wiener Austria und Hertha BSC seinen Torriecher, das vergangene Jahr bei Hoffenheim lief aber äußerst bescheiden: wenig Spielzeit, nur drei Tore. Die Leihe zu Gladbach als Ersatz für den verletzten DFB-Teamspieler Tim Kleindienst hat sich bislang aber total ausgezahlt.
Jetzt wartet das Derby
Zwar krebsen die „Fohlen“ im Tabellenkeller herum, doch Tabakovic erzielte bereits fünf Tore in der Liga und eines im Cup – ist sozusagen die Lebensversicherung des Traditionsklubs. Am kommenden Wochenende steigt im Borussia-Park das Rheinderby gegen Köln – und man darf davon ausgehen, dass die Fans den Tabakovic-Song bei einem Sieg Goalgetters wieder anstimmen werden.
