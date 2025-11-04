Fans feiern Ex-Austria-Knipser mit Titanic-Song

Jetzt wartet das Derby

Zwar krebsen die „Fohlen“ im Tabellenkeller herum, doch Tabakovic erzielte bereits fünf Tore in der Liga und eines im Cup – ist sozusagen die Lebensversicherung des Traditionsklubs. Am kommenden Wochenende steigt im Borussia-Park das Rheinderby gegen Köln – und man darf davon ausgehen, dass die Fans den Tabakovic-Song bei einem Sieg Goalgetters wieder anstimmen werden.