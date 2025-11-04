Tennis-Ass in Dating-App: „Will Große und Reiche“

Danielle Collins ist für ihre offene und provozierende Art bekannt. Bei den Australian Open sorgte sie mit einem verhöhnenden Interview für Fan-Wirbel. Nun veröffentlichte die 31-jährige US-Amerikanerin ihr Dating-Profil – und wirklich außergewöhnliche Angebote.
„Ich sollte mich bei einer Dating-App anmelden, sagten sie... Jemand muss mir mein Handy wegnehmen. Sollte ich noch etwas hinzufügen?“, schreibt die ehemalige Nummer 7 der Welt, ob der vielen Angebote.
Dabei hatte Collins den Kreis der möglichen Partner schon im Vorfeld gehörig eingeschränkt. Groß soll der Traummann sein, Geld soll er haben und einen Wunsch nach einer Familie haben. „Wenn du über deine Größe lügst, lass mich verdammt noch mal in Ruhe. Kleine Könige haben hier nichts zu suchen“, schreibt sie.
600 Millionen Dollar
Und tatsächlich: Ein Mann schickte der aktuellen Nummer 65 der Welt sogar seinen Kontoauszug mit einem wirklich üppigen Plus von knapp 600 Millionen Dollar. Ob das reicht? Immerhin verdiente Collins selbst schon mehr als zehn Millionen Dollar an Preisgeld ...
