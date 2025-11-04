Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Millionär meldet sich

Tennis-Ass in Dating-App: „Will Große und Reiche“

Tennis
04.11.2025 17:22
Danielle Collins
Danielle Collins(Bild: AFP)

Danielle Collins ist für ihre offene und provozierende Art bekannt. Bei den Australian Open sorgte sie mit einem verhöhnenden Interview für Fan-Wirbel. Nun veröffentlichte die 31-jährige US-Amerikanerin ihr Dating-Profil – und wirklich außergewöhnliche Angebote.

0 Kommentare

„Ich sollte mich bei einer Dating-App anmelden, sagten sie... Jemand muss mir mein Handy wegnehmen. Sollte ich noch etwas hinzufügen?“, schreibt die ehemalige Nummer 7 der Welt, ob der vielen Angebote. 

(Bild: Krone KREATIV/instagram)

Dabei hatte Collins den Kreis der möglichen Partner schon im Vorfeld gehörig eingeschränkt. Groß soll der Traummann sein, Geld soll er haben und einen Wunsch nach einer Familie haben. „Wenn du über deine Größe lügst, lass mich verdammt noch mal in Ruhe. Kleine Könige haben hier nichts zu suchen“, schreibt sie.

Lesen Sie auch:
Danielle Collins on fire
Eklat-Szene im Video
Po-Jubel! US-Ass provoziert Fans während Interview
16.01.2025

600 Millionen Dollar
Und tatsächlich: Ein Mann schickte der aktuellen Nummer 65 der Welt sogar seinen Kontoauszug mit einem wirklich üppigen Plus von knapp 600 Millionen Dollar. Ob das reicht? Immerhin verdiente Collins selbst schon mehr als zehn Millionen Dollar an Preisgeld ...

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kärnten
Nach Halloween-Crash: „Sie rasten einfach vorbei“
149.020 mal gelesen
Hier ereignete sich der schreckliche Unfall.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
131.358 mal gelesen
Ski Alpin
Spott für neue Beziehung: Ski-Legende wehrt sich!
128.714 mal gelesen
Maria Riesch wehrt sich gegen böse Kommentare über ihre neue Beziehung.

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf