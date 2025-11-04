Vorteilswelt
Vier Jahre Kampf

Nach Herzstillstand: Neue Wende im Fall um Marlies

Oberösterreich
04.11.2025 17:00
Nach dem Herzstillstand während einer Alarmierung ist das Leben vom Marlies K. auf den Kopf ...
Nach dem Herzstillstand während einer Alarmierung ist das Leben vom Marlies K. auf den Kopf gestellt worden.(Bild: BFK Urfahr-Umgebung)

Eine junge Feuerwehrfrau aus Oberösterreich erlitt bei einer Alarmierung einen Herzstillstand, war schon tot, wurde ins Leben zurückgeholt! Doch das Leben ist nicht mehr, wie es einmal war – und dann weigerte sich auch noch die Versicherung zu zahlen. Ein vierjähriger Kampf, der sich nun plötzlich zum Guten wendet.

„Nach vier langen Jahren nun ein positiver Abschluss. Endlich hat mir die AUVA meinen Feuerwehrunfall als solchen anerkannt. Danke für eure Unterstützung!“ – eine Nachricht von Marlies K. sorgte bei den Feuerwehrkameraden bei der FF Kronabittedt in Kirchschlag bei Linz für Jubel. Nach vier Jahren Rechtsstreit darf die inzwischen 22-jährige Kameradin durchatmen.

Vier Jahre Kampf
Nach Herzstillstand: Neue Wende im Fall um Marlies
