Nokia zieht gegen Warner Bros. vor Gericht

Der finnische Technologiekonzern Nokia weitet seinen Patentstreit um Video-Streaming-Technologie aus und zieht nun auch gegen den US-Unterhaltungskonzern Warner Bros. Discovery vor Gericht. In der am Montag veröffentlichten Klage heißt es, die Streaming-Dienste von Warner verletzten 13 Patente von Nokia für die Kodierung und Dekodierung von Videos.
Die bei einem Bundesgericht im US-Bundesstaat Delaware eingereichte Klage ist Teil einer Reihe von Patentverfahren, die Nokia unter anderem bereits gegen Paramount und Acer angestrengt hat.
Der Klageschrift zufolge hat Nokia den US-Konzern seit 2023 darauf hingewiesen, dass für die Nutzung der Technologie eine Lizenz erforderlich sei. Die Unternehmen hätten sich jedoch nicht auf Bedingungen einigen können.
Eine Stellungnahme von Warner lag zunächst nicht vor. Nokia fordert eine nicht näher bezifferte Summe an Schadenersatz.
