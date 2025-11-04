Nokia zieht gegen Warner Bros. vor Gericht

Der finnische Technologiekonzern Nokia weitet seinen Patentstreit um Video-Streaming-Technologie aus und zieht nun auch gegen den US-Unterhaltungskonzern Warner Bros. Discovery vor Gericht. In der am Montag veröffentlichten Klage heißt es, die Streaming-Dienste von Warner verletzten 13 Patente von Nokia für die Kodierung und Dekodierung von Videos.