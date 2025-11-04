Biker und Scooter verstärkt im Visier der Polizei

Minister Karner verweist auf viel mehr Todesopfer“

Solche Kontrollaktionen sind nicht gegen irgendwen, sondern für die Sicherheit“, erklärt Innenminister Gerhard Karner (ÖVP), der sich für die Aktion seiner Beamten in Innsbruck Zeit genommen hat. Er verweist auf „alarmierende Zahlen“ bei Unfällen mit Rädern, E-Bikes oder Scootern: „Österreichweit wurden im Vorjahr 32 Menschen getötet, heuer schon 66.“ In Tirol seien heuer um 30 Prozent mehr Verletzte zu verzeichnen.