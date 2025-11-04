Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Minister alarmiert

Biker und Scooter verstärkt im Visier der Polizei

Tirol
04.11.2025 18:00
Fahrrad-Polizisten bei der Kontrolle am Dienstag in Innsbruck
Fahrrad-Polizisten bei der Kontrolle am Dienstag in Innsbruck(Bild: Johanna Birbaumer)

Rad, E-Bike, Scooter – doppelt so viele Tote wie im Vorjahr auf den heimischen Straßen und Bergen lassen bei der Polizei die Alarmglocken schrillen. Die „Krone“ war bei einer Kontrollaktion vor der Hofburg in Innsbruck (Tirol) dabei. Einiges dürfte sich 2026 ändern.

0 Kommentare

Klappernd kommt er des Weges, der rostige Puch-Drahtesel Baujahr 1937. Die Fahrrad-Polizisten am Franziskanerplatz stoppen den alten Herren. „Für das Museum wäre das Rad wohl gut – aber sonst?“, runzeln die Beamten die Stirn. Und staunen dann: Denn bis auf den vorderen Reflektor erfüllt das betagte Rad alle Sicherheitskriterien. Eine kleine Ermahnung reicht.

Mit den Skiern auf der Schulter – das geht nicht!
Auch ein jüngerer Radfahrer fährt entlang der Hofburg auf die Beamten zu. Auf den Schultern trägt er seine Skier. Er zeigt Einsicht, als ihm die Beamten erklären, dass dies mit dem Risiko im städtischen Verkehr nicht vereinbar sei.

Das Puch-Fahrrad aus dem Jahr 1937 war rostig, aber (fast) ohne Mängel.
Das Puch-Fahrrad aus dem Jahr 1937 war rostig, aber (fast) ohne Mängel.(Bild: Johanna Birbaumer)

Minister Karner verweist auf viel mehr Todesopfer“
Solche Kontrollaktionen sind nicht gegen irgendwen, sondern für die Sicherheit“, erklärt Innenminister Gerhard Karner (ÖVP), der sich für die Aktion seiner Beamten in Innsbruck Zeit genommen hat. Er verweist auf „alarmierende Zahlen“ bei Unfällen mit Rädern, E-Bikes oder Scootern: „Österreichweit wurden im Vorjahr 32 Menschen getötet, heuer schon 66.“ In Tirol seien heuer um 30 Prozent mehr Verletzte zu verzeichnen.

Zu hohe Geschwindigkeiten und Überschätzung, etwa beim Bergabfahren mit den schweren E-Bikes, seien häufige Ursachen.

Generell, so beobachtet es Enrico Leitgeb, Chef der Verkehrsabteilung der Tiroler Polizei, seien in den vergangenen Jahren immer mehr Räder, E-Bikes und Scooter unterwegs.

Stadtpolizeikommandant Romed Giner, Innenminister Gerhard Karner und Fahrrad-Polizisten bei der ...
Stadtpolizeikommandant Romed Giner, Innenminister Gerhard Karner und Fahrrad-Polizisten bei der Kontrolle vor der Hofburg (von links).(Bild: Johanna Birbaumer)

Von der Ermahnung bis zur Anzeige
Zurück zur Kontrollpraxis – wie wird gestraft? „Je nach Einzelfall belassen wir es auch bei einer Ermahnung. Wichtig ist, dass wir Präsenz zeigen“, erklärt einer der 25 Fahrrad-Polizisten im Innsbrucker Zentralraum. Es sei ein Signal, dass man sich eben an gewisse Regeln halten müsse.

Zitat Icon

Solche Kontrollaktionen sind nicht gegen irgend-wen, sondern für die Sicherheit im Verkehr. Im Vorjahr gab es österreichweit 32 Todesopfer bei Radlern, E-Bikern und mit Scootern, heuer schon 66.

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP)

Die Organmandate beginnen bei 10 Euro (etwa bei Verstößen gegen die Ausstattung). Wer – was häufig vorkommt – beim Radeln telefoniert, wird mit 50 Euro zur Kassa gebeten. Bei schweren Delikten können Anzeigen bei der Bezirkshauptmannschaft folgen.

Lesen Sie auch:
Der junge Lenker des E-Scooters wird nun gesucht (Symbolbild).
84-Jährige verletzt
Junger E-Scooter-Fahrer brachte Seniorin zu Sturz
19.09.2025
In Klinik gebracht
Tiroler mit E-Scooter gestürzt und schwer verletzt
12.08.2023
Buben schwer verletzt
Zu dritt auf E-Scooter: Sturz in Tirol endet fatal
09.07.2024

Etliche strengere Regeln für Zweiradler kommen
Für E-Scooter dürften ab Mai 2026 einige Verschärfungen kommen (Gesetz noch in Begutachtung). Bis 16 Jahre gilt dann Helmpflicht, Blinker und Klingel werden verpflichtend und die Mitnahme von „Beifahrern“ oder Waren ist nicht mehr erlaubt. Die Alkoholgrenze wird auf 0,5 Promille gesenkt. Für E-Bikes soll eine Helmpflicht bis 14 Jahre kommen. 

Porträt von Andreas Moser
Andreas Moser
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Alarmierende Daten
Jugendbericht: „Die Politik hört uns nicht zu“
Pflegekräfte sollen künftig rezeptfreie Medikamente „verschreiben“ dürfen (Symbolbild).
Liste in Verhandlung
Diskussion über Medikamente durch Pflegepersonal
Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kärnten
Nach Halloween-Crash: „Sie rasten einfach vorbei“
149.020 mal gelesen
Hier ereignete sich der schreckliche Unfall.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
131.358 mal gelesen
Ski Alpin
Spott für neue Beziehung: Ski-Legende wehrt sich!
128.714 mal gelesen
Maria Riesch wehrt sich gegen böse Kommentare über ihre neue Beziehung.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf