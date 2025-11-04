Kiew wirft Moskau gezielte Tötungen vor

Darin laufen zwei Menschen auf einer Straße. Zuerst wird ein Mann, der eine weiße Fahne trägt und einen Hund an der Leine hat, von einer Drohne getötet. Anschließend wird ein zweiter Mann, der sich bekreuzigt, von einem anderen Flugobjekt getroffen. Der Angriff ereignete sich am Montag im ukrainischen Gebiet Charkiw. „Auf den veröffentlichten Bildern ist ein Kriegsverbrechen der Armee der Russischen Föderation fixiert“, teilte das ukrainische Militär mit. Die Echtheit des Materials konnte nicht überprüft werden, die regionale Staatsanwaltschaft leitete bereits Ermittlungen ein.