„Wir sind nicht so schlecht, wie viele oft sagen“

Österreichs Schiedsrichterwesen ist im Aufwind: Mit Sebastian Gishamer pfeift am Mittwoch erstmals seit November 2011 ein heimischer Referee in der Champions League. Ali Hofmann, Head of Referee im ÖFB, erklärt den Aufschwung, die Rolle von Viktor Kassai und wehrt sich auch gegen die Generalkritik in der heimischen Liga.
November 2011, der FC Barcelona siegt bei Viktoria Pilsen dank drei Toren von Lionel Messi mit 4:0. Eigentlich nichts Ungewöhnliches, für Österreich aber Historisches: Damals pfiff mit Robert Schörgenhofer zum letzten Mal ein heimischer Schiedsrichter ein Spiel in der Gruppenphase der Königsliga. 14 Jahre sind vergangen, Österreichs Schiris seit damals weitestgehend von der internationalen Landkarte verschwunden – bis jetzt!
