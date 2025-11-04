„Wir sind nicht so schlecht, wie viele oft sagen“

November 2011, der FC Barcelona siegt bei Viktoria Pilsen dank drei Toren von Lionel Messi mit 4:0. Eigentlich nichts Ungewöhnliches, für Österreich aber Historisches: Damals pfiff mit Robert Schörgenhofer zum letzten Mal ein heimischer Schiedsrichter ein Spiel in der Gruppenphase der Königsliga. 14 Jahre sind vergangen, Österreichs Schiris seit damals weitestgehend von der internationalen Landkarte verschwunden – bis jetzt!