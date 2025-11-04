Konstantin Wecker sagte Konzerte im November ab

Eine neurologische Erkrankung macht dem deutschen Liedermacher Konstantin Wecker offenbar zu schaffen. Nun musste der 78-Jährige seine für November geplanten Konzerte absagen.
Die Absage betrifft bisher 14 Konzerte in Deutschland, darunter Auftritte in Berlin, Koblenz und Saarbrücken. Eintrittsgelder würden den Fans erstattet, hieß seitens des Managements.
Zugleich bemühten sich die Veranstalter, für alle Auftritte der Tournee „Lieder meines Lebens“ Ersatztermine zu finden. Gespräche dazu liefen bereits, allerdings sei der Tourplan für das kommende Jahr schon sehr voll.
Wecker kann nicht mehr Klavier spielen
Ob die bisher nicht abgesagten Veranstaltungen im Dezember wie geplant stattfinden können, lasse sich derzeit nicht sicher sagen. Wecker hatte im August bekannt gegeben, er leide an Nervenschäden in seiner linken Hand. Aufgrund dieser sei er nicht mehr in der Lage, Klavier zu spielen. Hintergrund sei ein jahrelanger Alkoholmissbrauch.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.