Wegen Krankheit

Konstantin Wecker sagte Konzerte im November ab

Society International
04.11.2025 17:59
Eine neurologische Erkrankung macht dem deutschen Liedermacher Konstantin Wecker offenbar zu schaffen. Nun musste der 78-Jährige seine für November geplanten Konzerte absagen.

Die Absage betrifft bisher 14 Konzerte in Deutschland, darunter Auftritte in Berlin, Koblenz und Saarbrücken. Eintrittsgelder würden den Fans erstattet, hieß seitens des Managements.

Zugleich bemühten sich die Veranstalter, für alle Auftritte der Tournee „Lieder meines Lebens“ Ersatztermine zu finden. Gespräche dazu liefen bereits, allerdings sei der Tourplan für das kommende Jahr schon sehr voll.

„Gibt keine Heilung“
Wecker kann nicht mehr Klavier spielen
Ob die bisher nicht abgesagten Veranstaltungen im Dezember wie geplant stattfinden können, lasse sich derzeit nicht sicher sagen. Wecker hatte im August bekannt gegeben, er leide an Nervenschäden in seiner linken Hand. Aufgrund dieser sei er nicht mehr in der Lage, Klavier zu spielen. Hintergrund sei ein jahrelanger Alkoholmissbrauch.

Wegen Krankheit
