Güterverkehr gestartet: 1450 Tonnen auf Schiene

Keine zweite Gütertrasse, weniger Lärm auf Strecke

Die viel diskutierte zweite Gütertrasse, um die Strecke entlang des Wörthersees zu entlasten, hat derzeit anscheinend keine Chancen. „Wir sehen an der Auslastung, dass kein Bedarf besteht, daher findet sich dieses Projekt auch nicht im Zielnetz 2040“, erklärt Clemens Först auf „Krone“-Anfrage. „Aber es wird die Lärmbelastung durch den Güterverkehr um gut zehn Dezibel reduziert.“