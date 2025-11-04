Vorteilswelt
Absatzprognose erhöht

Nintendo will deutlich mehr Switch 2 verkaufen

Spiele
04.11.2025 11:22
(Bild: AFP/KAZUHIRO NOGI)

Nintendo will im laufenden Geschäftsjahr noch mehr Spielekonsolen verkaufen als bisher geplant. Das japanische Unternehmen schraubte am Dienstag seine Absatzprognose für die Switch 2 auf 19 Millionen Stück bis Ende März nach oben. Bisher hatte Nintendo mit vier Millionen Verkäufen weniger gerechnet.

Auch der Gewinn soll mit umgerechnet zwei Milliarden Euro um 16 Prozent höher ausfallen als bisher erwartet. In der ersten Jahreshälfte schrumpfte die Gewinnmarge allerdings um zehn Prozentpunkte auf 13,2 Prozent.

Allein vom Verkaufsstart im Juni bis Ende September verkaufte Nintendo 10,3 Millionen Switch-Konsolen, mit Spielen wie „Mario Kart World“ und „Donkey Kong Bonanza“.

In den kommenden Monaten sollen unter anderem ein neues Pokémon-Game und „Kirby Air Riders“ die Nachfrage weiter ankurbeln.

