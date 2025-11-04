Ex-Regierungschefin beklagt sexistische Angriffe

„Unsere Fähigkeiten und unsere Führungsqualitäten wurden ständig infrage gestellt, ohne dass auch nur der Versuch unternommen wurde, diese Anschuldigungen zu rechtfertigen“, heißt es in den Memoiren. Ihr Alter und Geschlecht hätten eine entscheidende Rolle dabei gespielt, wie sie und ihre Regierung damals behandelt worden seien. In Österreich erscheint ihr Buch am Mittwoch unter dem Titel „Hope in Action – Die Zukunft gehört uns“.