Triage-Regelungen in Deutschland gekippt

Das Konzept gibt es etwa bei großen Unglücken mit vielen Verletzten, um eine kurzfristige Notlage zu überbrücken. Auch in der Corona-Pandemie war das Konzept aufgrund voller Intensivstationen in den Fokus gerückt. In dem Gerichtserfahren ging es um eine Neuregelung, die 2022 beschlossen wurde. Dabei geht es darum, dass die Behandlung einer Patientin oder eines Patienten mit geringerer Überlebenswahrscheinlichkeit nicht abgebrochen werden darf, um jemanden mit besserer Prognose zu versorgen.