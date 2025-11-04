Millionenbetrüger vom Wörthersee auf der Flucht

Nach dem spektakulären Verschwinden von zwei Häftlingen sorgt nun ein bekannter Insasse für neuen Ärger in der Klagenfurter Justizanstalt – denn auch nach Krypto-Betrüger Benjamin H. wird gefahndet! Er wurde bereits in einem Millionencoup verurteilt, ein weiterer Prozess steht bevor. Doch der frisch gebackene Vater ist weg.