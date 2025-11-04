Millionenbetrüger vom Wörthersee auf der Flucht

Nach dem spektakulären Verschwinden von zwei Häftlingen sorgt nun ein bekannter Insasse für neuen Ärger in der Klagenfurter Justizanstalt – denn auch nach Krypto-Betrüger Benjamin H. wird gefahndet! Er wurde bereits in einem Millionencoup verurteilt, ein weiterer Prozess steht bevor. Doch der frisch gebackene Vater ist weg.
Seit Jahren hält eine Klagenfurter Buberlpartie rund um Benjamin H. die Justiz auf Trab: Mit dem Kryptounternehmen EXW soll die Bande von rund 40.000 Opfern über 20 Millionen Euro erbeutet und das Geld großteils für den eigenen Protz-Lebensstil ausgegeben haben – mit Privatjets, Schlossbordellen und Luxusurlauben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.