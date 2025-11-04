Klima: Erde steuert auf 2,8 Grad Erwärmung zu

Rückkehr zu 1,5 Prozent vorerst Ziel

Das Rekordjahr 2024 hat die 1,5-Grad-Marke bereits gerissen, auch wenn das Ziel offiziell erst bei einer Überschreitung im mehrjährigen Durchschnitt als verfehlt gilt. Die UNO-Experten halten dies kaum noch für vermeidbar. „Entschiedene, zeitnahe Verringerungen der Emissionen kann den Beginn der Überschreitung verzögern, aber nicht vollständig verhindern“, heißt es im Bericht. Die neue Aufgabe sei, dieses Überschreiten so kurz und gering wie möglich zu halten, um eine Rückkehr zu 1,5 Grad zu ermöglichen.