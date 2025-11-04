Seltene Pallaskatze auf fast 5000 Metern entdeckt

Das Geheimnis einer Unsichtbaren

Die Pallaskatze, lateinisch Otocolobus manul, ist keine große Katze, doch sie trägt die Aura einer Legende. Mit ihrem dichten, grauen Fell und dem breiten, flachen Gesicht scheint sie dem Wind und Frost der Hochsteppe selbst zu trotzen. Normalerweise lebt sie in den kargen Weiten Zentralasiens, in der Mongolei, Tibet oder Kasachstan – doch so hoch, auf knapp 5000 Metern, wurde sie noch nie in Indien gesichtet.

Diese Entdeckung erweitert nicht nur das bekannte Verbreitungsgebiet, sondern rückt auch die fragile Schönheit der Himalaja-Wildnis in ein neues Licht.