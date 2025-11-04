Mama: „Habe Aurora gesagt, dass er gefährlich ist“

„Stoppt Femizide!“ Es ist ein weißer Schriftzug auf der blauen Fassade des Mehrparteienhauses in Wien-Brigittenau. Ein zufälliges Gekritzel? Oder bewusst nahe der Donau auf dem Gebäude platziert, in dem Aurora Maniscalco in einer lauen Sommernacht im Juni ums Leben kam. Sie, die bildhübsche Süditalienerin, reiste als Laudamotion-Flugbegleiterin um die Welt, war fröhlich und kam mit 24 Jahren endlich „privat“ an – sie landete in Wien bei einem Landsmann. Einem 27-jährigen Sizilianer.