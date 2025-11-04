Vorteilswelt
Todeskrimi in Wien

Mama: „Habe Aurora gesagt, dass er gefährlich ist“

Österreich
04.11.2025 17:55
Die Stewardess lebte mit ihrem Freund hier in Wien-Brigittenau: Ihre Todesursache ist nach wie ...
Die Stewardess lebte mit ihrem Freund hier in Wien-Brigittenau: Ihre Todesursache ist nach wie vor mysteriös.(Bild: Krone KREATIV/Martin Jöchl, zVg)

Wende im „Fall Aurora“ – er wird neu aufgerollt. Die hübsche Flugbegleiterin (24) war im Sommer aus dem dritten Stock einer Wohnung in Wien gefallen, die Umstände sind mehr als mysteriös. Wiener Mordermittler wollen jetzt dringend mit dem Lebensgefährten reden. Die Mutter der toten Frau setzt indessen Himmel und Hölle in Bewegung.

„Stoppt Femizide!“ Es ist ein weißer Schriftzug auf der blauen Fassade des Mehrparteienhauses in Wien-Brigittenau. Ein zufälliges Gekritzel? Oder bewusst nahe der Donau auf dem Gebäude platziert, in dem Aurora Maniscalco in einer lauen Sommernacht im Juni ums Leben kam. Sie, die bildhübsche Süditalienerin, reiste als Laudamotion-Flugbegleiterin um die Welt, war fröhlich und kam mit 24 Jahren endlich „privat“ an – sie landete in Wien bei einem Landsmann. Einem 27-jährigen Sizilianer.

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Sandra Pichler-Ramsauer
Sandra Pichler-Ramsauer
Porträt von Michael Pichler
Michael Pichler
