Mama: „Habe Aurora gesagt, dass er gefährlich ist“

Wende im „Fall Aurora“ – er wird neu aufgerollt. Die hübsche Flugbegleiterin (24) war im Sommer aus dem dritten Stock einer Wohnung in Wien gefallen, die Umstände sind mehr als mysteriös. Wiener Mordermittler wollen jetzt dringend mit dem Lebensgefährten reden. Die Mutter der toten Frau setzt indessen Himmel und Hölle in Bewegung.
„Stoppt Femizide!“ Es ist ein weißer Schriftzug auf der blauen Fassade des Mehrparteienhauses in Wien-Brigittenau. Ein zufälliges Gekritzel? Oder bewusst nahe der Donau auf dem Gebäude platziert, in dem Aurora Maniscalco in einer lauen Sommernacht im Juni ums Leben kam. Sie, die bildhübsche Süditalienerin, reiste als Laudamotion-Flugbegleiterin um die Welt, war fröhlich und kam mit 24 Jahren endlich „privat“ an – sie landete in Wien bei einem Landsmann. Einem 27-jährigen Sizilianer.
