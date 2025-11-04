Schockszene: 200 Meter vor dem Ziel brach der Mast

Bei einer Segel-Regatta im Mittelmeer erlebte die zehnköpfige Crew um OÖ-Ass Lisa Farthofer wilde Szenen, als plötzlich der Mast brach. Die Szene gibt es auch im unten angehängten Video zu sehen. Dabei hatte man ob des schwierigen Wetters noch Glück im Unglück.
Der Wind stand perfekt, die Sonne verschaffte sich einen Weg durch die Wolken und die Ziellinie war nach 122 Stunden und 1100 gesegelten Kilometern endlich in Sichtweite – die letzten 200 Meter waren an und für sich Formsache.
