Entwarnung bei Grabher nach Rückkehr aus Kolumbien

Österreichs aktuell bestplatzierte Tennisspielerin Julia Grabher hat sich nach ihrer Rückkehr aus Kolumbien wegen einer Bauchmuskelblessur ärztlich checken lassen.
Ihr Coach Günter Bresnik gab am Dienstag auf APA-Anfrage Entwarnung. „Sie hat keine schwere Verletzung, sie wird halt ein, zwei Wochen Pause machen“, sagte der Niederösterreicher. Die auf Platz 91 liegende Vorarlbergerin werde dieses Jahr wohl kein Turnier mehr spielen und mit der Saisonvorbereitung beginnen.
Grabher hatte sich aus dem WTA125-Turnier im kolumbianischen Cali vor dem Viertelfinale wegen Schmerzen in der Bauchgegend aus dem Turnier zurückgezogen.
