Entwarnung bei Grabher nach Rückkehr aus Kolumbien

Ihr Coach Günter Bresnik gab am Dienstag auf APA-Anfrage Entwarnung. „Sie hat keine schwere Verletzung, sie wird halt ein, zwei Wochen Pause machen“, sagte der Niederösterreicher. Die auf Platz 91 liegende Vorarlbergerin werde dieses Jahr wohl kein Turnier mehr spielen und mit der Saisonvorbereitung beginnen.