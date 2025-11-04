Deutschland bietet Afghanen Geld, wenn sie bleiben

Laut deutschen Medien winken den afghanischen Ausreisewilligen, die derzeit überwiegend in Pakistan auf ihre Visa warten, Sachleistungen und eine finanzielle Unterstützung. Im Gegenzug sollen sie auf eine Einreise nach Deutschland verzichten. Die Betroffenen können zwischen zwei Modellen wählen: einer Einmalzahlung von bis zu 2500 Euro, je nach familiärer Situation, bzw. einer Starthilfe von bis zu 10.000 Euro für eine Rückkehr nach Afghanistan oder die Weiterreise in einen Drittstaat.