Tschüss Tod! „Jedermann“ lässt die Sinne tanzen

Traumhafte Location, spektakuläre Bühnenauftritte, perfektes Wetter – Lobgesänge stimmte das Publikum auf das erste „Under The Bridge“-Festival in der beeindruckenden Burgarena in Schlaining an. Die Spitzenbands Garish und Tanz Baby!, Headliner Hans Söllner, die Newcomer Lovehead und Routinier Max Schabl lösten bei 1000 Fans Begeisterung aus.