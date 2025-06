„Die Sicherheitspartner müssen zurückkehren“

„Konzept liegt am Tisch“

Jetzt fordert Tschürtz – inzwischen Zweiter Landtagspräsident – die Wiederaufnahme des Sicherheitskonzepts. Als Grund nennt er Graz. „Nach den aktuellen Vorfällen ist es an der Zeit, diesbezüglich Initiativen zu setzen und das Projekt Sicherheitspartner, welches noch immer fix und fertig zur Ausrollung am Tisch liegt, umzusetzen“, meint Tschürtz.